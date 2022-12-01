В Сумской области оккупанты убили 15-летнего мальчика: снаряд взорвался прямо возле него

Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины. 30 ноября из-за захватчиков погиб подросток в Сумской области.

Всего в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 441 ребенок. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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В Сумской области оккупанты убили подростка

Как стало известно, 30 ноября в результате обстрела войсками России города Белополья Сумской области погиб подросток.

Богдану Дордику было 15 лет. Мальчик из многодетной семьи. Учился в 5-й школе в Белополье и был помощником для родителей. Крестная мать мальчика Марина рассказала, что во время обстрела Богдан возвращался на велосипеде домой.

Буквально в 5 метрах от дома мальчика и догнал вражеский осколок. Недалеко от ребенка взорвался один из российских снарядов. Богдан погиб на месте. Шансов выжить у него не было.

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Сколько детей пострадало от обстрелов россиян

По состоянию на утро 1 декабря более 1 293 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной войны. По официальной информации, 441 ребенок погиб и более 852 получили ранения разной степени тяжести.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 424,

Харьковской – 266,

Киевской – 117,

Николаевской – 77,

Запорожской – 76,

Херсонской – 70,

Черниговской – 68,

Луганской – 64,

Днепропетровской – 33.

Кстати, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России повреждено 2 719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.



Пострадавшие дети на войне в Украине / фото Офис генпрокурора

Россияне долгое время удерживали в плену 14-летнего мальчика

Виталик Мухарский из села Киселевка рассказал, что оккупанты держали его в "тюрьме для гражданских". По его словам, там было еще около 12 – 13 задержанных. В подвале было холодно, тем более что мальчика похитили в футболке, легкой кофточке и брюках.

Мальчика не подвергали пыткам и не избивали, однако его пытали голодом и постоянно держали в подвальном темном помещении. Он слышал, как пытали других людей и видел последствия избиений.

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