Загалом внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 441 дитина. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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На Сумщині окупанти вбили підлітка

Як стало відомо,30 листопада внаслідок обстрілу військами Росії міста Білопілля Сумської області загинув підліток.

Богдану Дордику було 15 років. Хлопчик із багатодітної родини. Навчався у 5-й школі в Білопіллі та був помічником для батьків. Хрещена мати хлопчика Марина розповіла, що під час обстрілу Богдан повертався на велосипеді додому.

Буквально за 5 метрів від будинку хлопця і наздогнав ворожий осколок. Неподалік дитини вибухнув один із російських снарядів. Богдан загинув на місці. Шансів вижити у нього не було.

Окупанти вбили Богдана Дордика: дивіться відео

Скільки дітей постраждало від обстрілів росіян

Станом на ранок 1 грудня понад 1 293 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни. За офіційною інформацією, 441 дитина загинула та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області – 424,

Харківській – 266,

Київській – 117,

Миколаївській – 77,

Запорізькій – 76,

Херсонській – 70,

Чернігівській – 68,

Луганській – 64,

Дніпропетровській – 33.

До речі, через бомбардування та обстріли збройними силами Росії пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.



Постраждалі діти на війні в Україні / фото Офіс генпрокурора

Росіяни тривалий час утримували в полоні 14-річного хлопця

Віталик Мухарський з села Киселівка розповів, що окупанти тримали його у "тюрмі для цивільних". За його словами, там було ще близько 12 – 13 затриманих людей. У підвалі було холодно, тим паче, що хлопця викрали у футболці, легкій кофтині й штанах.

Хлопця не піддавали тортурам та не били, однак його катували голодом і постійно тримали у підвальному темному приміщенні. Він чув, як катували інших людей і бачив наслідки побиттів.

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