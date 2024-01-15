Ставил GPS-трекеры на энергообъекты: в Ровенской области задержали вагнеровца

В Ровенской области СБУ задержала "вагнеровца", который готовил диверсию на объектах энергетической инфраструктуры. Белорус хотел установить GPS-трекеры на объектах, чтобы россияне четко знали, куда нанести удары.

В СБУ сообщили, что узнала такие планы агрессора еще во время пребывания боевика на территории Беларуси. И в результате слежки за вагнеровцем украинские спецслужбы задержали его "на горячем".

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Белорусу как раз пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.

По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в частности с применением дронов-камикадзе типа "Шахед",

– говорится в сообщении СБУ.



СБУ задержала готовящего диверсии вагнеровца-белоруса / Фото СБУ

Белорус давно воюет против Украины

Также отмечают, что задержанный белорус принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе с 2014 по 2017 годы. В начале полномасштабной войны он вступил в ряды террористической группы Вагнера, белорус участвовал в штурмах Бахмута.

После этого вернулся в Беларусь, где получил задание от своего "куратора" по поводу диверсий в Украине.

Важно ! СБУ объявила ему подозрение по двум статьям:

участие в террористической организации;

и диверсии.

Ему грозит минимум 15 лет тюрьмы, или же пожизненное заключение. Суд уже избрал ему меру пресечения – мужчина будет находиться от стражи.

Как вагнеровец попал в Украину

В прокуратуре Ровенской области сообщили детали следствия: 11 января этого года 34-летний гражданин Беларуси незаконно пересек границу Украины.

"В ходе спецоперации сотрудники СБУ помешали иностранцу завершить подготовку диверсии. Мужчину задержали" на территории Сарненского района Ровенщины. При себе у него были GPS-трекеры и стартовые пакеты украинского мобильного оператора", – сообщает прокуратура.

Добавляют, что злоумышленник использовал поддельный паспорт.



У злоумышленника были GPS-трекеры и стартовые пакеты украинского мобильного оператора / Фото СБУ

СБУ задерживает диверсантов