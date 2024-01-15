Ставил GPS-трекеры на энергообъекты: в Ровенской области задержали вагнеровца
В Ровенской области СБУ задержала "вагнеровца", который готовил диверсию на объектах энергетической инфраструктуры. Белорус хотел установить GPS-трекеры на объектах, чтобы россияне четко знали, куда нанести удары.
В СБУ сообщили, что узнала такие планы агрессора еще во время пребывания боевика на территории Беларуси. И в результате слежки за вагнеровцем украинские спецслужбы задержали его "на горячем".
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Белорусу как раз пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.
По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в частности с применением дронов-камикадзе типа "Шахед",
– говорится в сообщении СБУ.
СБУ задержала готовящего диверсии вагнеровца-белоруса / Фото СБУ
Белорус давно воюет против Украины
Также отмечают, что задержанный белорус принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе с 2014 по 2017 годы. В начале полномасштабной войны он вступил в ряды террористической группы Вагнера, белорус участвовал в штурмах Бахмута.
После этого вернулся в Беларусь, где получил задание от своего "куратора" по поводу диверсий в Украине.
Важно ! СБУ объявила ему подозрение по двум статьям:
- участие в террористической организации;
- и диверсии.
Ему грозит минимум 15 лет тюрьмы, или же пожизненное заключение. Суд уже избрал ему меру пресечения – мужчина будет находиться от стражи.
Как вагнеровец попал в Украину
В прокуратуре Ровенской области сообщили детали следствия: 11 января этого года 34-летний гражданин Беларуси незаконно пересек границу Украины.
"В ходе спецоперации сотрудники СБУ помешали иностранцу завершить подготовку диверсии. Мужчину задержали" на территории Сарненского района Ровенщины. При себе у него были GPS-трекеры и стартовые пакеты украинского мобильного оператора", – сообщает прокуратура.
Добавляют, что злоумышленник использовал поддельный паспорт.
У злоумышленника были GPS-трекеры и стартовые пакеты украинского мобильного оператора / Фото СБУ
СБУ задерживает диверсантов
- Да, в Запорожье разоблачили бывшего милиционера, который выискивал информацию для российской ФСБ Он шпионил за оборонными заводами.
- А в Донецкой области задержали женщину, которая по заданию российских спецслужб разведывала дислокацию и перемещение украинских Сил обороны в области. Для этого она ежедневно проезжала до 100 километров.