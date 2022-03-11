Белорусам эта война не нужна, мы уже уничтожили 12 тысяч российских солдат, – Арестович

Россия всячески пытается втянуть Беларусь в войну России с Украиной. Поэтому оккупанты прибегают к провокациям.

Однако белорусам эта война не нужна. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

Внимание Оккупанты ведут обстрелы по белорусским Бухличах и Верхнему Теребежову, – Воздушные Силы

Он прокомментировал попытку государства-агрессора заручиться поддержкой Беларуси в войне против Украины. Арестович также обратился к белорусам.

Ребята, мы здесь за 15 суток уничтожили более 12 тысяч российских военных. Белорусам эта война не нужна и эта судьба также ненужна,

– подчеркнул он.

Советник главы ОП также добавил, что Путин не нашел ничего лучше, чем нанести российскими самолетами удар по Украине, а затем по Беларуси. Все это в то время, пока у него продолжается встреча с Лукашенко. Однако это сознательная провокация, которую своевременно разоблачили.

Попытки втянуть Беларусь в войну с Украиной: последние новости

Напомним, в Сухопутных войсках со ссылкой на данные от пограничников сообщили, что 11 марта в обед российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани.

Россияне также обстреливают пункты Бухличи и Верхний Теребежов, которые расположены на территории Беларуси.

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