Однак білорусам ця війна непотрібна. Про це сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.
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Він прокоментував спробу держави-агресорки заручитися підтримкою Білорусі у війні проти України. Арестович також звернувся до білорусів.
Хлопці, ми тут за 15 діб знищили понад 12 тисяч російських військових. Білорусам ця війна не потрібна і ця доля також непотрібна,
– наголосив він.
Радник глави ОП також додав, що Путін не знайшов нічого кращого, ніж нанести російськими літаками удар по Україні, а потім по Білорусі. Усе все у цей час, поки у нього триває зустріч з Лукашенком. Однак це свідома провокація, яку своєчасно викрили.
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Нагадаємо, у Сухопутних військах з посиланням на дані від прикордонників повідомили, що 11 березня в обід російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.
Росіяни також обстрілюють пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі.
Важливо: Звернення Арестовича до білорусів у зв'язку з російською озброєною провокацією – дивіться відео
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