Однак білорусам ця війна непотрібна. Про це сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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Він прокоментував спробу держави-агресорки заручитися підтримкою Білорусі у війні проти України. Арестович також звернувся до білорусів.

Хлопці, ми тут за 15 діб знищили понад 12 тисяч російських військових. Білорусам ця війна не потрібна і ця доля також непотрібна,

– наголосив він.

Радник глави ОП також додав, що Путін не знайшов нічого кращого, ніж нанести російськими літаками удар по Україні, а потім по Білорусі. Усе все у цей час, поки у нього триває зустріч з Лукашенком. Однак це свідома провокація, яку своєчасно викрили.