Такую информацию сообщили в телеграм-канале Главного управления разведки МО Украины. Отметим, что некоторые граждане Беларуси еще не потеряли голову от российской пропаганды и пытаются помочь Украине побороть общего врага – Россию. В частности, белорусские патриоты создают телеграм-каналы, в которых распространяют информацию о размещении российской техники, а также об угрозе авиаударов для Украины с территории Беларуси.

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Первый случай ограничения белорусов в сети интернет

Украинская разведка сообщила, что еще 1 апреля было впервые зафиксировано полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи Беларуси к сети интернет. В частности, в течение апреля целые регионы страны были ограничены в доступе к сети интернет.

КГБ и ФСБ сотрудничают, чтобы уничтожить источник правды

Согласно данным ГУР МО Украины, специальные службы координируют отключение граждан Беларуси от сети интернет. А именно Комитет государственной безопасности Республики Беларусь и Федеральная служба безопасности Российской Федерации пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан. А также они объединили свои усилия, чтобы предотвратить распространение информации в соцсетях о передвижениях по территории Беларуси российской военной техники.

Отмечается, что интернет пропадает именно в тех регионах, где движется техника России: юг и юго-восток от Минска. Эти данные подтверждены информацией из других источников.

Что известно о поддержке Украины белорусским народом:

Патриоты Беларуси создают телеграм-каналы, в которых сообщают о любой военной активности на территории государства.

Также известно, что белорусы присоединяются к иностранному легиону для борьбы с террористической страной – Россией.

В Беларуси 25 марта в День Свободы некоторые женщины решили выйти на улицы Минска, чтобы поддержать Украину. Они шли с зонтиками украинского флага и бело-красно-белыми лентами, а также с плакатами со словами поддержки Украины.

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