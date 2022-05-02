Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки МО України. Зазначимо, що деякі громадяни Білорусі ще не втратили голову від російської пропаганди та намагаються допомогти Україні побороти спільного ворога – Росію. Зокрема, білоруські патріоти створюють телеграм-канали, у яких поширюють інформацію про розміщення російської техніки, а також про загрозу авіаударів для України з території Білорусі.

Читайте також: Як і чому Лукашенко намагається відмежуватися від Росії

Перший випадок обмеження білорусів в мережі Інтернет

Українська розвідка повідомила, що ще 1 квітня було вперше зафіксовано повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв'язку Білорусі до мережі Інтернет. Зокрема, протягом квітня цілі регіони країни були обмежені у доступі до мережі Інтернет.

КДБ та ФСБ співпрацюють, щоб знищити джерело правди

Згідно з даними ГУР МО України, спеціальні служби координують відключення громадян Білорусі від мережі Інтернет. А саме Комітет державної безпеки Республіки Білорусь та Федеральна служба безпеки Російської Федерації намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян. А також вони об'єднали свої зусилля, аби запобігти поширенню інформації у соцмережах про пересування територією Білорусі російської військової техніки.

Зазначається, що Інтернет зникає саме в тих регіонах, кудою рухається техніка Росії: південь та південний схід від Мінська. Ці дані підтвердженні інформацією з інших джерел.

Що відомо про підтримку України білоруським народом:

Патріоти Білорусі створюють телеграм-канали, у яких повідомляють про будь-яку воєнну активність на території держави.

Також відомо, що білоруси долучаються до іноземного легіону задля боротьби зі терористичною країною – Росією.

В Білорусі 25 березня у День Свободи деякі жінки вирішили вийти на вулиці Мінська, щоб підтримати Україну. Вони йшли з парасольками українського прапора та біло-червоно-білими стрічками, а також з плакатами зі словами підтримки України.

Вас це може зацікавити – Орбан потрапив до бази "Миротворця": дивіться відео