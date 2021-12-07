Белорусская армия начала занятия по боеготовности

У белорусских вооруженных силах начались занятия по боевой готовности. Это происходит после очередного призыва на военную службу. К слову, накануне Беларусь пригрозила Украине "жесткими действиями".

В Беларуси говорят, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки армии. Занятия направлены на тренировки со всеми категориями военнослужащих, подразделениями и воинскими частями.

Важно Беларусь угрожает Украине "крайне жесткими действиями" после провокации на границе

Также в Минске поставили определенные цели. Утверждают о поддержании боевой и мобилизационной готовности армии.

Также вроде бы хотят повысить слаженность органов военного управления, усовершенствовать практические навыки и умения командиров. Кроме того, армию собираются учить действовать в разных условиях обстановки.

Что этому предшествовало

В ноябре на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Тысячи мигрантов штурмовали границу ЕС. Поэтому Польша даже стянула к границе около 12 тысяч военных.

Впоследствии у Беларуси возникло недоразумение с Украиной. Минск 4 декабря заявил, что якобы украинский военный вертолет Ми-8 незаконно пересек границу с их страной.

Кроме того, Беларусь возмущалась спецоперацией "Полесье", проводимой украинскими пограничниками возле границы в Киевской области для реагирования на возможный миграционный кризис.

Говорили даже об угрозе со стороны границы с Украиной.

Однако в Госпогранслужбе опровергли информацию о пересечении границы с Беларусью.

Несмотря на это, в Беларуси пригрозили крайне жесткими действиями.

Зачем Путину война в Украине? / Лукашенко угрожает ядерной войной / Протесты в Европе, "Теории заговора" – смотрите видео: