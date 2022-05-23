Белорусская армия развертывает дополнительные подразделения на границе с Украиной

Украинские военные постоянно на страже нашего покоя. Им придется держать под контролем и происходящее в Беларуси, ведь с этой территории также была агрессия и враг даже хотел зайти.

Новости по этому направлению сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Белорусская армия активизировалась.

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Дополнительные подразделения на границе

В Генштабе сообщили на утро 23 мая, что в Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси ведут усиленную разведку.

Также белорусская армия развертывает дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

При этом не следует забывать, что в Украину с белорусских аэродромов выпускали ракеты. Угроза ракетно-авиационных ударов оттуда никуда не исчезла, она остается. Поэтому украинцев еще раз призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. А ведь ракеты врага могут быть выпущены по многим направлениям.

Ситуация на белорусской границе

Недавно очевидцы сняли на видео колонны военной техники на дорогах Белоруссии. Одна из них двигалась к границе с Украиной, другая – с Литвой. Были предположения, что это реакция Беларуси на обучение НАТО, продолжавшиеся неподалеку. В то же время в нашем Генштабе заявляли, что ожидают провокации в приграничных с Беларусью районах. При этом всегда предупреждают, что до сих пор есть угроза ракетно-бомбовых ударов с территории этой страны.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко как всегда отличался слишком амбициозными заявлениями. Он захотел до конца года производить в Беларуси "Искандеры". Уже, конечно, попросил Путина о помощи в этом вопросе. В Беларуси даже хвастались, что якобы они уже начали создавать такие ракеты, однако россияне помогут привести их в порядок. 22 мая Лукашенко встречался с Путиным.

Украине немного помогают белорусские партизаны. Недавно они сообщали, что впервые за два месяца заметили движение российских "Искандеров" в направлении украинской границы. Стоит отметить, что большинство своих сил Россия из Беларуси уже вывела, но часть военных и их техника еще находятся на территории этой страны.

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