Белорусская оппозиция анонсировала новую фазу масштабных протестов: видео

Лидеры белорусской оппозиции объявили, что готовят новую фазу протестов. На такой шаг оппонентов режима Лукашенко подтолкнули последние события по задержанию Романа Протасевича.

С соответствующим видеообращением выступили экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская, член Координационного совета Павел Латушко и другие оппозиционеры. Накануне лидеры оппозиции собрались на встречу в Вильнюсе.

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Главные темы встречи лидеров белорусской оппозиции:

укрепление международного давления и конкретный ответ на действия Лукашенко,

контакт с чиновниками внутри Беларуси,

проект амнистии и реабилитации участников акций протеста,

увеличение партизанского движения внутри страны.

Режим Лукашенко – на грани тотальной изоляции

В штабе Тихановской отметили, что сейчас режим Лукашенко – на грани тотальной изоляции, как никогда раньше.

Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Больше ничего ждать – террор нужно прекратить раз и навсегда. Мы начинаем подготовку к новой активной фазе протеста,

– отметили авторы обращения.

Оппозиционеры отметили, что Европейский Союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны делают все возможное, чтобы помочь Беларуси. Важно, чтобы и сами белорусы не опускали рук.

Смотрите видеообращение Светланы Тихановской: