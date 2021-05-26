Белорусская оппозиция анонсировала новую фазу масштабных протестов: видео

Лидеры белорусской оппозиции объявили, что готовят новую фазу протестов. На такой шаг оппонентов режима Лукашенко подтолкнули последние события по задержанию Романа Протасевича.
С соответствующим видеообращением выступили экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская, член Координационного совета Павел Латушко и другие оппозиционеры. Накануне лидеры оппозиции собрались на встречу в Вильнюсе.
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Главные темы встречи лидеров белорусской оппозиции:
- укрепление международного давления и конкретный ответ на действия Лукашенко,
- контакт с чиновниками внутри Беларуси,
- проект амнистии и реабилитации участников акций протеста,
- увеличение партизанского движения внутри страны.
Режим Лукашенко – на грани тотальной изоляции
В штабе Тихановской отметили, что сейчас режим Лукашенко – на грани тотальной изоляции, как никогда раньше.
Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Больше ничего ждать – террор нужно прекратить раз и навсегда. Мы начинаем подготовку к новой активной фазе протеста,
– отметили авторы обращения.
Оппозиционеры отметили, что Европейский Союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны делают все возможное, чтобы помочь Беларуси. Важно, чтобы и сами белорусы не опускали рук.
Смотрите видеообращение Светланы Тихановской:Важно! 23 мая основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали. Также задержали и его девушку Софию Сапегу. Для этого в Минске вынужденно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причина – якобы угроза заминировании.