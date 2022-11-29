Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, порвавшая свой паспорт, в реанимации – СМИ

Заключенная белорусская политическая активистка, лидер оппозиционных протестов Мария Колесникова попала в реанимацию.

Об этом сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико со ссылкой на ее адвоката. По его данным, Колесникова находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении.

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Попала она туда 28 ноября, была госпитализирована Колесникова в первое хирургическое отделение и переведена в реанимацию. В администрации колонии о госпитализации ничего не сказали.

Ранее, по словам Бабарика, была информация, что Колесникову поместили в штрафной изолятор, но не было сведений, когда и на сколько она туда попала.

Защитник Колесниковой Владимир Пильченко в жалобах на отказ в допуске к Марии в прокуратуру и УГИН указывал о своих опасениях за состояние ее здоровья. Никакой реакции на жалобы и обращения от правоохранительных органов не последовало. Что ж, вот и результат этого бездействия: Маша госпитализирована,

– отметил Бабарико.

Что известно о Марии Колесниковой

6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы. Юрист Максим Знак, проходивший по тому же делу, был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Колесникову и Знаку обвиняли во вступлении в сговор с целью захвата власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси.

Суд проходил в закрытом режиме. Прокуратура квалифицировала участие в выборах как попытку захвата власти.

Важно! Колесникова была координатором предвыборного штаба Виктора Бабарика и стала одной из центральных фигур массовых выступлений против фальсификации выборов.

Ее задержали и попытались депортировать, но на границе она разорвала свой паспорт.

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