Про це повідомив екскандидат в президенти Білорусі Віктор Бабарико з посиланням на її адвоката. За його даними, Колесникова перебуває у лікарні швидкої допомоги у Гомелі у реанімаційному відділенні.

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Потрапила вона туди 28 листопада, госпіталізували Колеснікову до першого хірургічного відділення та перевели до реанімації. В адміністрації колонії про госпіталізацію нічого не сказали.

Раніше, за словами Бабарика, була інформація, що Колеснікову помістили у штрафний ізолятор, але не було відомостей, коли і на скільки вона туди потрапила.

Захисник Колеснікової Володимир Пильченко у скаргах на відмову у допуску до Марії у прокуратуру та УДВП вказував про свої побоювання за стан її здоров'я. Жодної реакції на скарги та звернення від правоохоронних органів не було. Що ж, ось і результат цієї бездіяльності: Маша госпіталізована,

— зазначив Бабарико.

Що відомо про Марію Колеснікову

6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив Марію Колеснікову до 11 років позбавлення волі. Юрист Максим Знак, який проходив у тій же справі, був засуджений до 10 років позбавлення волі.

Колеснікову та Знака звинувачували у вступі в змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом, створенні екстремістського формування та керівництві ним та публічних закликах до дій, що загрожують національній безпеці Білорусі.

Суд відбувався у закритому режимі. Прокуратура кваліфікувала участь у виборах як спробу захоплення влади.

Важливо! Колеснікова була координаторкою передвиборчого штабу Віктора Бабарика і стала однією з центральних фігур масових виступів проти фальсифікації виборів. Її затримали та спробували депортувати, але на кордоні вона порвала свій паспорт.

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