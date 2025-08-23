Insight News провели исследование на базе анализа данных SimilarWeb и Ahrefs за первое полугодие 2025 года о посещаемости новостных веб-сайтов, которые читают белорусы. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Неожиданный звонок: белорусский оппозиционер объяснил, о чем мог говорить Трамп с Лукашенко

Какова ситуация в белорусском инфопространстве?

Медиа Беларуси разделили на три основные группы: проправительственные, оппозиционные и российские пропагандистские. Отдельно выделяется группа международных медиа, которые имеют маргинальные показатели. При этом исследование показывает, что угроза дезинформации из пропагандистской машины Кремля, которая находится под санкциями ЕС, растет.

Этот анализ демонстрирует, что в информационном пространстве Беларуси доминируют медиа, которые лояльны к власти Александра Лукашенко. Они забирают почти 60% аудитории новостных веб-сайтов. В то же время независимые издания удерживают каждого четвертого читателя, что демонстрирует устойчивый спрос на альтернативные источники информации. Российские СМИ остаются мощным внешним фактором (пагубного) влияния, их доля соизмерима с независимыми.

Структура белорусского медиа-пространства по редакционной политике

Собранные и проанализированные данные из программ веб-аналитики SimilarWeb и Ahrefs показывают существенный дисбаланс в медийном ландшафте Беларуси. Более половины посещений новостных веб-сайтов приходится на проправительственные издания, тогда как международные независимые медиа фактически остаются маргинальными. Приведенные ниже данные – среднемесячные по данным SimilarWeb за последние полгода.

Тип медиа по редакционной политике (Посещение (среднемесячно) – доля от общего трафика)

Проправительственные медиа – 25 386 000 – 58,98%;

Оппозиционные / независимые медиа – 10 049 000 – 23,35%;

Российские пропагандистские издания – 7 419 000 – 17,24%;

Международные независимые медиа – 186 000 – 0,43%;

Итого – 43 040 000 – 100%.

Ключевые наблюдения

Доминирование государственных каналов. Почти 60% всех посещений приходится на ресурсы, находящиеся под контролем власти. Это демонстрирует силу пропагандистской машины правительства Лукашенко во внутреннем информационном поле.

Ощутима роль независимых и оппозиционных СМИ. Несмотря на цензуру и блокировку, независимые медиа генерируют более 23% общего новостного трафика, что свидетельствует о высоком уровне доверия к альтернативным источникам информации, особенно среди молодого населения.

Российское давление. Пропагандистские медиа из России остаются мощным игроком – их доля составляет более 17%. Это подчеркивает уязвимость белорусской медиа-среды к внешнему влиянию, особенно, если учесть, что это – ресурсы, которые распространяют дезинформацию, военную пропаганду режима Путина и находятся под санкциями ЕС.

Международные независимые медиа (русскоязычные версии BBC и Euronews) практически не имеют весомого влияния – только 0,43%. Это объясняется как блокировками, так и незначительным освещением тематик, которые интересуют белорусов.

Какие самые популярные онлайн-медиа Беларуси?

Топ-5 по посещаемости:

Belnovosti.by – 6,77 миллионов; Smartpress.by – 6,6 42 миллиона; Belta.by – 4,80 миллиона; SB.by – 3,28 миллиона; Minsknews.by – 1,90 миллиона.

Какова ситуация с оппозиционными медиа?

Независимые СМИ генерируют совокупно более 10 млн посещений (23,35%), что свидетельствует о значительном запросе белорусского общества на альтернативные и достоверные источники информации.

Независимые ресурсы сохраняют около четверти общего трафика. Лидерами в этой группе являются Charter97, Zerkalo и Nasha Niva. Их сила заключается в молодежной аудитории, прежде всего среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, которые активно ищут альтернативные источники новостей. Несмотря на это, рост этих медиа приостановился, им придется искать способы увеличения собственного потенциала.

Причины стагнации лежат не только в блокировках и политических преследованиях. Часть проблемы кроется в отсутствии эффективных стратегий по интернет-маркетингу и продвижению собственного информационного продукта. Оппозиционные издания не смогли превратиться в конкурентные онлайн-бренды с мощным SEO-продвижением.

Их усилия по продвижению контента через социальные сети позволили частично пробить блокаду, но оказалась недостаточно динамичными для того, чтобы конкурировать с ведущими проправительственными СМИ. Кроме того, на их деятельность влияет зависимость от донорской помощи, что часто заставляет ориентироваться на отчетность, а не на развитие продукта, способного расширять аудиторию.

Топ-5 по посещаемости:

Charter97.org – 6,72 миллиона;

Zerkalo.io – 1,94 миллиона;

NashaNiva.com – 0,95 миллиона;

Belsat.eu – 0,19 миллиона;

Gazetaby.com – 0,07 миллиона.

Несмотря на блокировку и работу в эмиграции, эти медиа остаются влиятельными. Оппозиционные СМИ имеют устойчивую молодежную аудиторию. Однако из-за цензуры, блокировки и нехватки ресурсов им сложно расширять свой круг читателей.

Какую долю удерживают российские медиа?

Российские медиа получают третью по величине долю – 17,2% (7,4 миллиона посещений). Они являются ключевым каналом внешнего информационного воздействия на белорусскую аудиторию, который нашпигован дезинформацией и военными нарративами Кремля.

Особую угрозу представляет активность российских ресурсов, которые сегодня формируют около семнадцати процентов трафика белорусского медиа-сегмента.

Наибольшее влияние имеют Sputnik, КП, а также издания RIA и Lenta.

"Спутник" в целом с учетом всех каналов трафика генерирует более 5 млн просмотров в месяц. Это означает, что значительная часть белорусской аудитории сталкивается прежде всего с российской версией событий в мире. Очевидно, что Кремль целенаправленно усиливает свое присутствие в белорусском интернете, стремясь повлиять на формирование общественного мнения в "союзном" государстве.

Топ-5 российских СМИ по посещаемости в Беларуси:

Sputnik.by – 5,29 миллионов;

Belarus.kp.ru – 1,40 миллиона;

RIA.ru – 0,37 миллиона;

Lenta.ru – 0,25 миллионов;

Iz.ru – 0,09 миллиона.

Охват этими российскими заангажированными веб-сайтами белорусской аудитории демонстрирует глубокую интеграцию российских нарративов в белорусское информационное пространство и влияние на граждан Беларуси. Российские медиа активно используют органический трафик через поисковое продвижение и реферальные каналы, чтобы интегрироваться в белорусское инфопространство.

Самая опасная тенденция: РИА и Лента доминируют в поисковом трафике Google для новостных запросов белорусских пользователей. RIA получает более 330 тысяч переходов из поисковых систем, а Лента – более 230 тысяч в месяц. Это означает, что при поиске информации о мире и своей собственной стране белорусы чаще видят российские нарративы.

Это свидетельствует о доминировании кремлевских медиа в информационной конкуренции за белорусскую аудиторию. Важно подчеркнуть, что даже санкции и ограничения со стороны ЕС не снизили их видимости в поисковой выдаче, ведь алгоритмы Google ранжируют эти ресурсы высоко благодаря их раскрученности и огромным объемам контента.

RIA получает наибольшую долю поискового трафика – 20%, а Lenta – 7,2%. Белорусское издание Белта идет лишь на третьем месте с 6,5%. За ними расположились российские подсанкционные "Известия" и "Спутник".

Успех имеют BBC и Euronews, которые сумели собирать поисковый трафик по запросам о "новости мира", благодаря авторитетности своих веб-сайтов и поисковой оптимизации. А вот оппозиционные медиа практически отсутствуют в поисковой выдаче. Только "Зеркало" собирает около 1% трафика.

Поисковый трафик – стабильный источник посещений, ведь он базируется на органических запросах пользователей. Выход в топ поисковой выдачи Google означает фактическую монополизацию доступа к распространению информации. Кремль активно этим пользуется, интегрируя свои нарративы в самые массовые новостные поиски.

Кто выиграет в войне за белорусских читателей?

Данные SimilarWeb свидетельствуют, что в нише информационных веб-сайтов в Беларуси наибольшая доля трафика поступает из поиска, или из прямых посещений страниц. При этом лидируют провластные и российские издания. Оппозиционные же могут полагаться на трафик из соцсетей, который остается незначительным, в том числе из-за блокировки.

Провластные медиа удерживают позиции благодаря прямому трафику, но теряют прирост.

удерживают позиции благодаря прямому трафику, но теряют прирост. Оппозиционные СМИ полагаются на соцсети, поэтому зависят от алгоритмов и блокировок.

полагаются на соцсети, поэтому зависят от алгоритмов и блокировок. Российские ресурсы стабильно усиливают влияние через органику и реферальные каналы.

Молодежь склоняется к оппозиционным медиа, тогда как старшие поколения больше доверяют провластным и российским.