К пограничникам нашего государства обратился женский голос на украинском языке, не забывая чуть ли не через слово вставлять "товарищи". Чтобы, вероятно, абсурд не так привлекал внимание, на фоне включили музыку.

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Начали пограничники северной страны традиционно – со сравнения Украины и Беларуси, будто между нашими государствами есть нечто общее. Голос сообщил, что из белорусской пшеницы, как и из украинской, выходит отличная мука, из которой делают ароматный хлеб, а "хлеб всему голова".

После очевидного факта по приготовлению продукта к нотам мелодии добавились ноты абсурда. Так, Украину обвинили в том, что, несмотря на статус житницы Европы, она якобы забывает о собственных гражданах.

Украину еще совсем недавно называли житницей Европы. Но разве статус житницы Европы обязывает украинское сельское хозяйство кормить только граждан Европы, а о своих гражданах при этом забывать?

– заявил голос аудиозаписи.

А чтобы опередить вопрос несогласных "товарищей", сразу и предоставили доказательство этому заявлению, не забыв выкрутить цинизм на полную. Мол, "почему тогда именно в Офис президента Украины мука высшего сорта поставляется не с полей Украины, а из плантации в Колумбии". Какие же "нужны доказательства, аргументы и факты".

И все это звучит как издевательство после уничтожения украинских земель русской армией. Которая в первый же день полномасштабного вторжения зашла, в частности, и с территории Беларуси, которая из этой страны запускает дроны и ракеты. И которая выжигает украинские земли и минирует их так, что годы понадобятся для восстановления возможности их применения в сельском хозяйстве.

В конце аудиозаписи белорусы уже традиционно призывали переходить украинцев на их сторону, чтобы попробовать настоящий белорусский хлеб. Однако Украина им уже сыта по горло, и такие циничные заявления, заставляющие кипеть кровь, вызывают только смех.

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