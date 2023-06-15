До прикордонників нашої держави звернувся жіночий голос українською мовою, не забуваючи ледь не через слово вставляти "товариші". А щоб, ймовірно, абсурд не так привертав увагу, на тлі увімкнули музику.

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З борщем не вдалося, спробували хліб

Почали прикордонники північної країни традиційно – з порівняння України та Білорусі, ніби між нашими державами є щось спільне. Голос повідомив, що з білоруської пшениці, як і з української, виходить чудове борошно, з якого роблять духмяний хліб, а "хліб усьому голова".

Після очевидного факту з приготування продукту до нот мелодії додалися ноти абсурду. Так, Україну звинуватили у тому, що попри статус житниці Європи вона нібито забуває про власних громадян.

Україну ще зовсім недавно називали житницею Європи. Але хіба статус житниці Європи зобов'язує українське сільське господарство годувати лише громадян Європи, а про своїх громадян при цьому забувати?

– заявив голос аудіозапису.

А щоб випередити питання незгодних "товаришів", одразу й надали доказ цій заяві, не забувши викрутити цинізм на повну. Мовляв, "чому тоді саме до Офісу президента України борошно вищого гатунку постачається не з полів України, а з плантації у Колумбії". Які ж ще "потрібні докази, аргументи та факти".

І усе це звучить як знущання після знищення українських земель російською армією. Яка у перший же день повномасштабного вторгнення зайшла, зокрема, і з території Білорусі, яка з цієї країни запускає дрони та ракети. І яка випалює українські землі та заміновує їх так, що роки знадобляться для відновлення можливості їхнього застосування у сільському господарстві.

Наприкінці аудіозапису білоруси уже традиційно закликали переходити українців на їхній бік, щоб спробувати "справжній білоруський хліб". Однак Україна ним уже сита по горло, і такі цинічні заяви, які змушують кипіти кров, викликають лише сміх.

Білоруси спробували спокусити вільний народ хлібом: відео

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