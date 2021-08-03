Учения будут приходить в три этапа. Планируют отработать боевое сотрудничество подразделений и усиление охраны границы.

Актуально границу Литвы перешло рекордное количество мигрантов из Беларуси

В Минске говорят о "наращивании угрозы"

Будут тренировать белорусы и ликвидацию вооруженных формирований, что позволит вроде бы стабилизировать ситуацию в приграничном районе. В Минске говорят, что в учениях есть необходимость, ведь вблизи белорусской границы "наращивают угрозы пограничной и военной безопасности".

Обратите внимание! Продлятся тренировки до 12 августа.

В ЕС через Белоруссию массово попадают нелегальные мигранты

Отметим, что сейчас большие проблемы с белорусской границей именно у стран Евросоюза. Ведь из Беларуси на территорию европейских стран массово попадают нелегальные мигранты. Больше всего хлопот – у Литвы. Там недавно задержанные нелегалы устроили бунт.

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В Литве – чрезвычайная ситуация

Из-за засилья мигрантов в Литве даже объявили чрезвычайную ситуацию. Эстония пообещала даже предоставить стране 100 километров колючей проволоки и три беспилотника.