Белорусские пограничники заявили, что обстреляли авто, которое прорывалось в Украину

В Беларуси сообщили, что в ночь на 18 января на территорию Украины прорывалась машина. Пограничники стреляли по колесам машины, чтобы задержать нарушителей.

По информации белорусских силовиков, в пограничной полосе возле границы с Украиной пограничный наряд зафиксировал автомобиль Audi.

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Белорусы говорят, что в Украину прорывалось авто

Машина, по информации Беларуси, в ночь на 18 января ехала в направлении государственной границы вне автомобильных путей.

Пограничники подали знак остановить транспорт, однако водитель проигнорировал его. Белорусские силовики также заявляют, что при попытке скрыться водитель наехал на военнослужащего пограничной службы.

В результате пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля.

Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси,

– говорится в сообщении.

Кто именно пытался попасть в Украину, в Беларуси не уточнили.

Белорусы обстреляли авто, которое прорывалось в Украину / Пограничный комитет

Белорусские пограничники и дальше будут применять оружие

В Пограничном комитете добавили, что на фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие при необходимости. В частности, будут открывать огонь на поражение.

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