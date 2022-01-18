Белорусские пограничники заявили, что обстреляли авто, которое прорывалось в Украину
Источник:Пограничный комитет Беларуси
В Беларуси сообщили, что в ночь на 18 января на территорию Украины прорывалась машина. Пограничники стреляли по колесам машины, чтобы задержать нарушителей.
По информации белорусских силовиков, в пограничной полосе возле границы с Украиной пограничный наряд зафиксировал автомобиль Audi.
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Белорусы говорят, что в Украину прорывалось авто
Машина, по информации Беларуси, в ночь на 18 января ехала в направлении государственной границы вне автомобильных путей.
Пограничники подали знак остановить транспорт, однако водитель проигнорировал его. Белорусские силовики также заявляют, что при попытке скрыться водитель наехал на военнослужащего пограничной службы.
В результате пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля.
Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси,
– говорится в сообщении.
Кто именно пытался попасть в Украину, в Беларуси не уточнили.
Белорусы обстреляли авто, которое прорывалось в Украину / Пограничный комитет
Белорусские пограничники и дальше будут применять оружие
В Пограничном комитете добавили, что на фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие при необходимости. В частности, будут открывать огонь на поражение.Обратите внимание! Больше 50 мигрантов 14 января снова штурмовали польскую границу со стороны Беларуси. Более того, в пограничников снова летели стеклянные бутылки, камни и бревна. В результате на участке возле Наревки задержали 31 гражданина Ирана.
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