Демонстрация того, что ждет врагов, – ГПСУ о жесте нашего воина на границе с Беларусью

В начале января белорусские пограничники пожаловались, что украинцы их якобы "провоцируют оскорбительными и угрожающими жестами". В Госпогранслужбе мощно отреагировали на такие жалобы.

Это демонстрация того, что ждет врагов, которые зайдут на территорию Украины, заявил на брифинге спикер ГПСУ Андрей Демченко. Об этом пишет 24 Канал.

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Демченко подчеркнул, что все военнослужащие, несущие службу на границе с Беларусью, мотивированы защищать Родину, несмотря на это.

Это можно оценивать как демонстрацию того, что ждет врагов, которые зайдут к нам на территорию Украины, в том числе по этому направлению, то ли подразделения России, то ли Беларуси,

– подчеркнул спикер ГПСУ.

Что же так сильно возмутило белорусов

Так называемый начальник управления пограничного контроля Беларуси недавно пожаловался, будто украинские пограничники их провоцируют. Как "доказательство" СМИ Лукашенко распространили видео, на котором видно, какие именно "оскорбительные жесты" показывал наш военный.

Белорус отметил, что последний случай так называемых "провокаций" был на пункте пропуска Добрянка. Посмотреть видео можно здесь.