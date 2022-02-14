Соответствующую информацию обнародовали СМИ. Об этом стало известно 14 февраля.

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Белорусские производители нашли способ обойти санкции

Минский автомобильный завод вышел из учредителей и бенефициаров украинской компании "Торговый дом "МАЗ – Украина", которая была зарегистрирована 19 мая 2010 года в Киеве,

– говорится в сообщении.

Вместо завода в учредители вошли: на 99% – ОАО "Минский завод автоматических линий имени Петра Машерова" и на 1% – Жодинский завод тяжелой штамповки.

Что касается "БелАЗ", то компания поставляет в Украину преимущественно через украинскую компанию "Промагролизинг-Украина" – это украинская дочерняя компания белорусской компании "Промагролизинг". Основной акционер последней – Банк развития Беларуси.

Также "БелАЗ" имел сервисную сеть для обслуживания техники.

"В июле белорусский холдинг вышел из состава учредителей и бенефициаров крупнейшего в Украине Сервисного центра "Сервисный торгово-логистический центр БелАЗ Украина", – говорилось в сообщении.

Между тем в начале 2022 года Минюст Украины зафиксировал изменения в составе учредителей этой компании. Вместо "БелАЗа" в учредителях фигурировала компания холдинга "Лидсельмаш", получившая 100% акций. Более того, бенефициаром стало Министерство промышленности Беларуси. Именно отсутствие белорусских автозаводов в составе учредителей украинских представительств позволяет законно продавать продукцию "МАЗа" и "БелАЗа" в Украине.

Санкции в отношении Беларуси: кратко

Евросоюз в июне 2020 года ввел санкции против белорусских экспортеров.

Впоследствии Украина поддержала санкции Евросоюза против Беларуси. Однако еще не присоединилась к ним.

В феврале 2022 года Госдеп США ввел визовые санкции против представителей власти режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничения применили из-за преследования диссидентов и нарушения прав человека.

Более того, в ЕС работают уже над шестым пакетом санкций против Беларуси. Ограничения могут применить весной.

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