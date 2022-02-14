Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Про це стало відомо 14 лютого.

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Білоруські виробники знайшли спосіб обійти санкції

Мінський автомобільний завод вийшов із засновників та бенефіціарів української компанії "Торговий дім "МАЗ – Україна", яка була зареєстрована 19 травня 2010 року в Києві,

– мовиться у повідомленні.

Замість заводу до засновників увійшли: на 99% ВАТ "Мінський завод автоматичних ліній імені Петра Машерова" та на 1% – Жодінський завод важкої штамповки.

Щодо "БелАЗ", то компанія поставляє в Україну переважно через українську компанію "Промагролізинг-Україна" – це українська дочірня компанія білоруської компанії "Промагролізинг". Основний акціонер останньої – Банк розвитку Білорусі.

Також "БелАЗ" мав сервісну мережу для обслуговування техніки.

"У липні білоруський холдинг вийшов зі складу засновників і бенефіціарів найбільшого в Україні Сервісного центру "Сервісний торгово-логістичний центр БелАЗ Україна", – мовилось у повідомленні.

Натомість на початку 2022 року Мін'юст України зафіксував зміни у складі засновників цієї компанії. Замість "БелАЗа" у засновниках фігурувала компанія холдингу "Лідсельмаш", що отримала 100% акцій. Ба більше, бенефіціаром стало Міністерство промисловості Білорусі. Саме відсутність білоруських автозаводів у складі засновників українських представництв, дозволяє законно продавати продукцію "МАЗа" та "БелАЗа" в Україні.

Санкції щодо Білорусі: коротко

Євросоюз у червні 2020 року запровадив санкції проти білоруських експортерів.

Згодом Україна підтримала санкції Євросоюзу проти Білорусі. Проте ще не приєдналась до них.

У лютому 2022 року Держдеп США ввів візові санкції проти представників влади режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Обмеження застосували через переслідування дисидентів та порушення прав людини.

Ба більше, у ЄС працюють вже над шостим пакетом санкцій проти Білорусі. Обмеження можуть застосувати навесні.

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