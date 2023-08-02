Белорусские вертолеты, пересекшие границу Польши, могли охранять Лукашенко, – "Гаюн"

С вечера 30 июля для обеспечения охраны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Мачулищи перекинули два вертолета. Вероятно, именно эти вертолеты нарушили воздушную границу Польши.

Лукашенко находился в своей резиденции "Выскули". Она расположена в 7,5 километрах от границы с Польшей.

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Белорусские вертолеты могли охранять Лукашенко

Как рассказали в "Беларускі Гаюн", 30 июля для обеспечения охраны Лукашенко в Мачулищи было переброшено два вертолета. Поэтому белорусские вертолеты, нарушившие 1 августа воздушную границу Польши, охраняли диктатора.

Известно, что так называемый лидер Беларуси находился в своей резиденции "Выскули", расположенной в 7,5 километрах от границы с Польшей.

Мониторинговые группы отмечают, что пилоты военно-воздушных сил республики Беларусь могли ненамеренно нарушить воздушную границу Польши. Совершая свои полеты, вертолеты случайно попали на территорию соседней страны.

Беларусь договаривается с Ираном о производстве "Шахедов"

Напомним, в американском Институте изучения войны заявляли, что Минск и Тегеран усугубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России в Украине. Беларусь, вероятно, договаривается о производстве дронов-камикадзе на своей территории.

"Может быть, Беларусь также пыталась заключить соглашение по производству Ираном беспилотников "Shahed" на территории Беларуси после первых сообщений о том, что Иран пытался превратить завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству "Shahed", – сообщили в ISW.