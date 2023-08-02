Об этом 24 Каналу сказал основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый легион" Сергей Бульба. Как известно, вертолеты-нарушители якобы охраняли Александра Лукашенко во время его пребывания в резиденции "Вискули". Она расположена в 7,5 километра от границы с Польшей.
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"Можно говорить о сознательном нарушении, потому что вертолет находился на минимальной высоте. В то же время нельзя исключать халатность беларусских пилотов", – отметил Бульба.
Почему беларусский вертолет нарушил воздушное пространство Польши: смотрите видео
Россия и Беларусь испытывают НАТО
Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают прощупывать "красные линии" Альянса. Так, ранее в небе над Сирией российский истребитель Су-35 повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Кроме провокаций в воздухе, агрессоры прибегают к инцидентам на земле. В частности, сохраняется угроза наступления вагнеровцев. Как известно, наемники Евгения Пригожина прибывают в Беларусь и уже учат армию. Стало известно, что боевики двигались в сторону Сувалкского коридора, соединяющего территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО.
Беларусские вертолеты в польском небе: основное
- Первыми о беларусских вертолетах на территории Польши заговорили именно местные жители. Они утверждали, что воздушные суда летели очень низко – на высоте 200–300 метров, а местами опускались еще ниже.
- В Беларуси ожидаемо издали лживое и манипулятивное заявление в ответ на сообщение Минобороны Польши о нарушении воздушного пространства.
- Министерство обороны США заявило, что будет работать с союзниками над ситуацией безопасности. Однако никаких дополнительных изменений в силах НАТО пока нет.