Об этом 24 Каналу сказал основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый легион" Сергей Бульба. Как известно, вертолеты-нарушители якобы охраняли Александра Лукашенко во время его пребывания в резиденции "Вискули". Она расположена в 7,5 километра от границы с Польшей.

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"Можно говорить о сознательном нарушении, потому что вертолет находился на минимальной высоте. В то же время нельзя исключать халатность беларусских пилотов", – отметил Бульба.

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Россия и Беларусь испытывают НАТО

Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают прощупывать "красные линии" Альянса. Так, ранее в небе над Сирией российский истребитель Су-35 повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Кроме провокаций в воздухе, агрессоры прибегают к инцидентам на земле. В частности, сохраняется угроза наступления вагнеровцев. Как известно, наемники Евгения Пригожина прибывают в Беларусь и уже учат армию. Стало известно, что боевики двигались в сторону Сувалкского коридора, соединяющего территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО.

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