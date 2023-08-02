Про це 24 Каналу сказав засновник першого воєнного братства Білорусі й першої парамілітарної організації "Білий легіон" Сергій Бульба. Як відомо, вертольоти-порушники нібито охороняли Алєксандра Лукашенка під час його перебування в резиденції "Вискулі". Вона розташована на відстані 7,5 кілометра від кордону з Польщею.

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"Можна говорити про свідоме порушення, бо гелікоптер перебував на мінімальній висоті. Водночас не можна виключати недбалість білоруських пілотів", – зазначив Бульба.

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Росія і Білорусь випробовують НАТО

Диктатори Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко продовжують промацувати "червоні лінії" Альянсу. Так, раніше в небі над Сирією російський винищувач Су-35 пошкодив американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Крім провокацій у повітрі, агресори вдаються до інцидентів на землі. Зокрема, зберігається загроза наступу вагнерівців. Як відомо, найманці Євгенія Пригожина прибувають до Білорусі та вже навчають армію. Стало відомо, що бойовики рухалися в бік Сувальського коридору, який з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО.

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