Дно официально пробито: белорусские военные опозорились ответом на обращение ВСУ

СтратКом ВСУ записал обращение к белорусским военным с призывом не вступать в войну России против Украины. Лукашенковские солдаты через несколько дней в ответ выдали "эпическое" по своей неадекватности видео.

Белорусские солдаты заявили, что их якобы пытаются запугать. Не обошлось и без любимых нарративов Кремля о "генетической памяти", "братских народах" и "дедах, дошедших до Берлина".

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Более того, цитируя путинскую методичку Кремля, белорусские военные заявили: если украинская власть вспомнит "братское прошлое" (существующее только в сумасшедших фантазиях адептов "русского мира"), войну якобы можно будет остановить.

Пока с территории Беларуси летят тысячи убивающих украинцев ракет, лукашенковские солдаты, включив плохую актерскую игру, предупредили, что "провоцировать их не стоит". Более того, угрожают ответом на "вызовы" и "провокации".

Обращение СтратКома ВСУ – главное

Украина ни разу не ответила Беларуси в ответ на российские атаки с территории страны. Хотя из Беларуси в Украину прилетели уже тысячи ракет.

СтратКом ВСУ 21 октября опубликовал обращение к белорусам. В нем говорилось, что какие бы маразматические заявления ни делал Александр Лукашенко, Украина не собирается нападать на Беларусь.

В то же время, в случае агрессии со стороны Беларуси ответ будет. Воины подчеркнули, что этого не хотят.

Дружбу между нашими народами мы ценим больше возможности ответить на преступные решения вашего руководства,

– говорится в сообщении.

Кроме того, СтратКом ВСУ отметил, что Украина ни разу не ответила Беларуси на российские ракеты, летящие с ее территории.

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