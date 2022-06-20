Белорусские военные пытались подкопать стену на границе с Польшей

Польский патруль на границе с Беларусью заметил шестерых белорусских военных, пытавшихся подкопать недавно возведенную стену.

Польский патруль пограничников заметил белорусских солдат в районе, охраняющем пост в Дубиче Черкевне. Они отметили, что из-за этого подкопа, в воскресенье на территорию Польши из Беларуси пытался незаконно попасть 21 человек, в том числе граждане Марокко, Сенегала и Индии.

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Забор на границе между Польшей и Беларусью

В настоящее время на границе с Беларусью уже установили 150 километров изгороди. Но протяженность пятиметрового забора составит 186 километров. Сама граница между Польшей и Беларусью составляет около 400 километров. На металлические барьеры израсходовали 50 тысяч тонн стали. Общая стоимость конструкции, включая техническое оборудование, составит около 1,6 миллиарда злотых (около 11 миллиардов гривен). Работы должны быть завершены до 30 июня этого года.

Зачем Польша построила забор

В прошлом году Польша и страны Балтии обвинили Беларусь и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданных миграционных потоков на границе. Летом 2021 года на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей собрались тысячи мигрантов из стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

Все они пытались попасть в Европейский Союз. Тогда в некоторые дни фиксировали до 1500 попыток нелегально пересечь границу. После этого страны, подвергшиеся атакам, были вынуждены ввести чрезвычайное положение. В границы направили войска, чтобы сдержать беженцев.

Самая масштабная атака на границе произошла 16 ноября, тогда мигрантами, пытавшимися незаконно попасть в ЕС, руководил заместитель руководителя государственного пограничного комитета Беларуси Роман Подлинев. Его личность идентифицировали по фотографиям с места событий.

В Европейском Союзе считают, что к такому грузу с помощью беженцев прибег самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы отомстить за санкции, которые наложили на него из-за установления диктатуры в стране.

Смотрите видео о стене на границе Польши и Беларуси