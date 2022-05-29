Белорусские военные существенно активизировались на границе с Украиной

Со стороны вооруженных сил Беларуси зафиксировали увеличение активности на границе с Украиной. Речь идет о Волынском и Полесском направлениях.

Такие данные озвучили в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Там добавили, что Беларусь проводит мероприятия по оперативной и боевой подготовке своих войск. Кроме того, до сих пор сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам.

Какова ситуация в других приграничных регионах Украины

На Северском направлении противник продолжает прикрывать участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Враг обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.

противник продолжает прикрывать участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Враг обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области. На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние для предотвращения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении госграницы Украины. Принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

оккупанты оказывают систематическое огневое влияние для предотвращения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении госграницы Украины. Принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники. На Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточил на содержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

Почему все снова обсуждают возможное наступление с территории Беларуси

Беларусь продолжает танцевать под дудку россиян. Плановые военные "учения" теперь дополнили ограничения в приграничных районах. Угроза нападения на Украину из Беларуси до сих пор существует. Ранее сообщалось о том, что Беларусь ограничит выдачу пропусков на въезд в приграничные с Украиной районы. Таким образом эту территорию белорусы хотят выделить для военных задач.

Лукашенко снова говорит глупости о том, что якобы он видит "угрозы" из-за войны в Украине. Якобы именно поэтому белорусские военные "вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту" Юга Беларуси.

26 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала их военные учения и заявила, что угроза с территории Беларуси остается. Москва с первого дня полномасштабного нападения использует территорию Беларуси для ведения агрессивных действий.

Российский публицист Андрей Пионтковский объяснял, что Лукашенко под страхом расстрела отказывается вводить войска в Украину. Делает это не потому, что якобы "друг украинского народа", а понимание того, что его же войско немедленно станет белорусским национальным легионом и пойдет сбрасывать его.

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