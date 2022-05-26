Белорусских студентов хотят высылать на строительные работы в Сибирь

Второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров заявил, что белорусские студенты хотят начать высылать в Сибирь для строительных работ.

Он отметил, что белорусских студентов хотят отправлять строить новые объекты не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке.

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Стоит отметить, что речь идет именно о так называемых студенческих отрядах Союзного государства.

Мы ведем переговоры по участию белорусского студенческого стройотряда на объектах строительства космодрома Восточный,

– сообщил Александр Прохоров.

На какие еще строительные объекты могут отправлять белорусских студентов:

Объекты Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия);

Международное студенческое строительство "Кузбасс" в Кемерово;

Студенческое строительство "Бованенково" в Ямало-Ненецком автономном округе;

Строительство в Новокузнецке, расположенном в Кемеровской области России.

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