Він зазначив, що білоруських студентів хочуть відправляти будувати нові об'єкти не лише у Сибірі, ​​а й на Далекому Сході.

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Варто зазначити, що мова саме про, так звані, студентські загони Союзної держави.

Ми ведемо переговори щодо участі білоруського студентського будзагону на об'єктах будівництва космодрому Східний,
– повідомив Олександр Прохоров.

На які ще будівельні обʼєкти можуть відправляти білоруських студентів:

  • Об'єкти Чаяндинського нафтогазоконденсатного родовища в Республіці Саха (Якутія);
  • Міжнародне студентське будівництво "Кузбас" у Кемерово;
  • Студентське будівництво "Бованенкове" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі;
  • Будівництво у Новокузнецьку, що у Кемеровській області Росії.

Що відомо про події в Білорусі: останні новини

  • Загроза, що війська Білорусі будуть введені у війну Росії проти України, залишається. Щоправда, це може статися за певних умов – наприклад, окупанти здобудуть контроль на сході України й ще збережуть сили для подальшого наступу, то це буде одним із "аргументів шантажу" щодо білорусів, аби ті відкрито вступили у війну. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.
  • Зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Про це свідчить факт, що близько до кордону стягнули "Іскандер-М".
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує виконувати функцію рупора Кремля. Однак, схоже, що креативність російської пропаганди вичерпується, адже білоруський диктатор знов висловив занепокоєність "планами НАТО та Польщі забрати Західну Україну".
  • Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7313. Тим самим депутати остаточно заборонили ввозити на територію держави ліки, виготовлені у Росії або Білорусі.
  • На території Білорусі помітили нарощування техніки для проведення радіоелектронної розвідки та боротьби. Їх розміщують у прикордонних з Україною районах.

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