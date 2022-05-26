Він зазначив, що білоруських студентів хочуть відправляти будувати нові об'єкти не лише у Сибірі, ​​а й на Далекому Сході.

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Варто зазначити, що мова саме про, так звані, студентські загони Союзної держави.

Ми ведемо переговори щодо участі білоруського студентського будзагону на об'єктах будівництва космодрому Східний,

– повідомив Олександр Прохоров.

На які ще будівельні обʼєкти можуть відправляти білоруських студентів:

Об'єкти Чаяндинського нафтогазоконденсатного родовища в Республіці Саха (Якутія);

Міжнародне студентське будівництво "Кузбас" у Кемерово;

Студентське будівництво "Бованенкове" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі;

Будівництво у Новокузнецьку, що у Кемеровській області Росії.

Що відомо про події в Білорусі: останні новини

Загроза, що війська Білорусі будуть введені у війну Росії проти України, залишається. Щоправда, це може статися за певних умов – наприклад, окупанти здобудуть контроль на сході України й ще збережуть сили для подальшого наступу, то це буде одним із "аргументів шантажу" щодо білорусів, аби ті відкрито вступили у війну. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Про це свідчить факт, що близько до кордону стягнули "Іскандер-М".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує виконувати функцію рупора Кремля. Однак, схоже, що креативність російської пропаганди вичерпується, адже білоруський диктатор знов висловив занепокоєність "планами НАТО та Польщі забрати Західну Україну".

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7313. Тим самим депутати остаточно заборонили ввозити на територію держави ліки, виготовлені у Росії або Білорусі.

На території Білорусі помітили нарощування техніки для проведення радіоелектронної розвідки та боротьби. Їх розміщують у прикордонних з Україною районах.

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