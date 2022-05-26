Він зазначив, що білоруських студентів хочуть відправляти будувати нові об'єкти не лише у Сибірі, а й на Далекому Сході.
Важливо У Міноборони оцінили загрози через травневі навчання військ у Білорусі
Варто зазначити, що мова саме про, так звані, студентські загони Союзної держави.
Ми ведемо переговори щодо участі білоруського студентського будзагону на об'єктах будівництва космодрому Східний,
– повідомив Олександр Прохоров.
На які ще будівельні обʼєкти можуть відправляти білоруських студентів:
- Об'єкти Чаяндинського нафтогазоконденсатного родовища в Республіці Саха (Якутія);
- Міжнародне студентське будівництво "Кузбас" у Кемерово;
- Студентське будівництво "Бованенкове" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі;
- Будівництво у Новокузнецьку, що у Кемеровській області Росії.
Що відомо про події в Білорусі: останні новини
- Загроза, що війська Білорусі будуть введені у війну Росії проти України, залишається. Щоправда, це може статися за певних умов – наприклад, окупанти здобудуть контроль на сході України й ще збережуть сили для подальшого наступу, то це буде одним із "аргументів шантажу" щодо білорусів, аби ті відкрито вступили у війну. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.
- Зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Про це свідчить факт, що близько до кордону стягнули "Іскандер-М".
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує виконувати функцію рупора Кремля. Однак, схоже, що креативність російської пропаганди вичерпується, адже білоруський диктатор знов висловив занепокоєність "планами НАТО та Польщі забрати Західну Україну".
- Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7313. Тим самим депутати остаточно заборонили ввозити на територію держави ліки, виготовлені у Росії або Білорусі.
- На території Білорусі помітили нарощування техніки для проведення радіоелектронної розвідки та боротьби. Їх розміщують у прикордонних з Україною районах.
Варто переглянути – Лукашенко підтвердив, що Білорус надає Росії зброю: дивіться відео