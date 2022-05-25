Про це 24 каналу повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович. Він також зазначив, що у звязку із частими обстрілами Сумщини, можна дійти до висновку, що може бути поновлний наступ на півночі.

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Також Арестович зазначив, що є загроза введення на територію України білоруських військових, так зване "повернення до старої теми".

Не скажу, що ця загроза велика, але ми не можемо нехтувати тим, що вона є.

– говорить радник Андрія Єрмака.

Що відомо про ситуацію на українсько-білоруському кордоні

Через дії Росії станом на 25 травня небезпека на кордоні залишається. Країна-окупантка не полишає проведення збройних провокацій. Російські окупанти гатять з різних видів зброї. Зокрема, стрілецької та мінометів. Наразі на території Білорусі збільшилися прикордонні наряди. Начальник 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого повідомив, що зросла щільність охорони кордону.

Також генштаб ЗСУ повідомив, що зросла загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. До Брестської області, розташованої за 50 кілометрів від українського кордону, перемістили дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Окрім того, Генштаб ЗСУ ще 22 травня повідомив, що білоруська армія посилила розвідку на Волині та Поліссі. За даними українських захисників, білоруси розгортають додаткові засоби для ведення радіоелектронної розвідки. Мовиться про територію прикордонних районів Гомельської області.

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Також, учаснити "білоруського підпілля" повідомили, що у Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною та західними країнами. Вони триватимуть щонайменше до 28 травня. Втім, попри збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій щодо України. Однак вона стала більш підготовленою для оборони.

Щодо самих білорусів, то переважна більшість засуджує дії Лукашенка та підтримує Україну. Але є й такі білоруські військові, які вирішили стати на бік росіян та взяти участь у війні проти України. Через таке рішення їх родичам довелося займатися організацією похоронів. Як стало відомо українським розвідникам, у кількох білоруських населених пунктах вже відбулися поховання таких вояк. Солдата-контрактника поховали у місті Мар’їна гірка Мінської області, а в Осиповичах ховали ще одного солдата та відставного офіцера.

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