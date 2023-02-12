Белорусский пропагандист Азаренок пригрозил Польше ракетными ударами и обозвал ее премьера
Белорусские пропагандисты стараются не отставать от "светочей" "старшей сестры" и едва не брызгают слюной во время своих эфиров. Так, известный уже Григорий Азаренок подверг критике премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, однако в этот раз не за помощь Украине.
"Праведный" гнев пропагандиста на этот раз вызвало решение цивилизованной страны закрыть один из пунктов пропуска на границе с Беларусью. За это Матеуша Моравецкого Азаренок даже назвал сволочью, сообщает 24 Канал.
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Угрозы ракетными обстрелами
Более того, следовать тому же Соловьеву он решил до конца и в эфире своего шоу пригрозил Польше ракетами "Полонез" и "Искандерами". Все потому, что на больную фантазию пропагандиста закрытие пропускного пункта и возможное закрытие других свидетельствует о подготовке Польшей к войне.
Он предложил не останавливаться, а, очевидно, действовать вперед. Азаренок заявил, обратившись "напрямую" к Моравецкому, что "Искандеры" "таможню не проходят" и "визы им не нужны", поэтому вместе с польским правительством "пункты пропуска сами перестанут существовать".
Поможет ли это Польше "опомниться" – вопрос риторический. Разве что натянуть больше колючей проволоки и запустить по ней электроэнергию.
Богатство языка в прямом эфире
Также и одной "больной сволочью" Азаренок не обошелся, а ярко показал свой словарный запас и гибкость в сочинении новых эпитетов. Так Моравецкий стал и "главой петушиного правительства", и "бритым павлином".
Матеуш Моравецкий, глава петушиного правительства Польши. Бессмысленность. Знаете, почему бессмысленность? А его жизнь такова. Больная сволочь, этот бритый павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Белоруссией. Заявил, что закроет и другие,
– выдал Азаренок.
Однако, отметим, что пропагандист не доработал. Вместо пламенной экспрессии Соловьева его лицо маскировалось под каменную стену.
Угрозы Беларуси Западу
- Интересно, что с территории Беларуси это не первые угрозы ударить ракетами. Еще в июле 2022 года заместитель начальника генштаба белорусской армии пригрозил Польше ударом в случае "провокаций Запада".
- Мол, территория Польши и стран Балтии "превращается в полигон", где США вроде бы планируют "развязать в Европе еще один кровавый конфликт против России и союзников".
- Ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что поскольку Путин хочет захватить весь мир, то Россия время от времени провоцирует НАТО для начала вооруженной агрессии. Россия постоянно угрожает, что пробьет Сувальский коридор, который является территорией, соединяющей балтийские страны с Польшей и остальными странами НАТО. Также он разделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.