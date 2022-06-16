Белорусы далее оборудуют позиции на границе и проводят учения

Белорусские военные и дальше стоят у границы с Украиной. Они провели командно-штабную учебу.

Обучение с воинскими частями тылового обеспечения длилось несколько дней – с 14 по 16 июня. Об этом было предупреждено в отчете Генштаба ВСУ.

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Что сейчас происходит на границе

Рассказали, что на Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы. Кроме этого, идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области.

Также кафиры обстреливают Север. В частности, из артиллерии уготовили в районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Также нанесли авиаудара парой вертолетов Ка-52 неподалеку от Глухова на Сумщине.

На Слобожанском направлении захватчики ведут бои, чтобы удерживать подразделения Сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону госграницы.

Есть ли угроза из Беларуси

Согрессоркой Беларусь стала с первого дня войны, когда с ее территории русские войска зашли на Киевщину. Кроме того, оттуда регулярно запускают вражеские ракеты. Однако военную активность у границы в Беларуси наблюдают в течение последнего месяца.

Белорусскую армию приводят к высшим степеням боевой готовности. Сами белорусы не мотивированы воевать против украинцев. Эксперты отмечают, дело в том, дожмет ли Путин Лукашенко.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, если Лукашенко отважится, это станет для него военной катастрофой.

15 июня близ границы начали свою деятельность пункты приема мобилизованных. Там будут принимать тех, кто достиг призывного возраста.

В Госпогранслужбе отметили, что Беларусь разместила на границе 7 своих батальонов, привлекли и подразделения МВД. Однако Украина пока не фиксирует ударную группировку, которая могла бы совершить вторжение. Правда, там до сих пор есть и российские военные, их точное количество неизвестно.

В любом случае Украина тщательно отслеживает ситуацию, ВСУ наготове.

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