Белорусы готовы бороться с оружием в руках, - соратник Тихановской об интеграции с Россией

Владимир Путин и Александр Лукашенко в сентябре подпишут окончательный пакет "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси. Однако независимость является абсолютной ценностью для большинства белорусов, поэтому они готовы за нее бороться.

Об этом в эфире 24 канала рассказал белорусский журналист и соратник оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка. Граждане понимают, что Лукашенко не имеет права подписывать любые документы от имени народа.

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Как белорусы относятся к интеграции

По словам Вячорка, чем больше Россия будет поддерживать Лукашенко, тем меньше сторонников она будет иметь в Беларуси.

Однако пока в стране происходит революция не только из-за действий самопровозглашенного президента. Это является национальным возрождением страны.

Все опросы показывают, что белорусы будут бороться за независимость, готовы бороться с оружием в руках, когда такая угроза появится,

– заявил журналист.

Он добавил, что благодаря протестам граждане получили значительно больше, чем многим кажется.

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Приговор Колесниковой

Режим Александра Лукашенко пытается осудить оппозиционерку Марию Колесникову к 12 годам заключения. По мнению Вячорка, такой приговор вынесли только потому, что она стала символом протестов в стране и героиней белорусской революции.

"Это личная месть Лукашенко Марии Колесниковой", – отметил журналист.

Вячорка рассказал о ситуации в Беларуси: смотрите видео

Что этому предшествовало