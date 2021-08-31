Белорусы готовы бороться с оружием в руках, - соратник Тихановской об интеграции с Россией
Источник:24 канал
Владимир Путин и Александр Лукашенко в сентябре подпишут окончательный пакет "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси. Однако независимость является абсолютной ценностью для большинства белорусов, поэтому они готовы за нее бороться.
Об этом в эфире 24 канала рассказал белорусский журналист и соратник оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка. Граждане понимают, что Лукашенко не имеет права подписывать любые документы от имени народа.
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Как белорусы относятся к интеграции
По словам Вячорка, чем больше Россия будет поддерживать Лукашенко, тем меньше сторонников она будет иметь в Беларуси.
Однако пока в стране происходит революция не только из-за действий самопровозглашенного президента. Это является национальным возрождением страны.
Все опросы показывают, что белорусы будут бороться за независимость, готовы бороться с оружием в руках, когда такая угроза появится,
– заявил журналист.
Он добавил, что благодаря протестам граждане получили значительно больше, чем многим кажется.
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Приговор Колесниковой
Режим Александра Лукашенко пытается осудить оппозиционерку Марию Колесникову к 12 годам заключения. По мнению Вячорка, такой приговор вынесли только потому, что она стала символом протестов в стране и героиней белорусской революции.
"Это личная месть Лукашенко Марии Колесниковой", – отметил журналист.
Вячорка рассказал о ситуации в Беларуси: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Союзное государство – это проект интеграции стран, который предусматривает постепенное создание между Россией и Беларусью политического, экономического и военного пространств. Договор о ее создании страны подписали еще 8 декабря 1999 года в Москве.
- Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят окончательный пакет "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси.
- Документ планируют подписать 9 сентября.