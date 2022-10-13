Россияне и белорусы будут создавать угрозу наступления с севера, в частности на Киев, – Наев

Россия перебрасывает в Беларусь все больше войск. В то время, как Лукашенко, прикрываясь байками об угрозе суверенитету страны, открыто угрожает Украине нападением.

Таким образом диктаторы пытаются искусственно создать и поддерживать напряжение в Украине. Подробнее об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в своем интервью.

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Украина будет готова в случае нападения Беларуси

Командующий считает, что обучение у границ и рассказы о полной боевой готовности – это очередная демонстрация силы. По мнению генерал-лейтенанта, такая показательность спровоцирована желанием создать напряжение среди гражданского населения.

Конечно, возможно, что белорусские войска нападут на Украину. Сергей Наев отмечает, что это исключать нельзя.

Он рассказал, что уровень военного напряжения измеряется численностью, составом войск, а также их боевым потенциалом. Количество российско-белорусских военнослужащих действительно создает риск повторного наступления в Северной операционной зоне, в частности, на город Киев.

Украинское командование и иностранные партнеры регулярно оценивают угрозу нападения. ВСУ делают все, чтобы в таком случае находиться на месте с необходимым количеством войск и техники.

Сергей Наев утверждает, что Украина полностью готова к нападению Беларуси. Однако отмечает, что это не обязательно должно произойти сейчас.

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Какова ситуация на границе с Беларусью: актуальная информация

Украинские защитники активно укрепляют государственную границу на Севере. Они минируют пути, чтобы в случае нападения защитить страну от агрессоров.

Об этом сообщает заместитель главы МВД Игорь Бондаренко. Он также подчеркнул, что Украина не должна допустить повторного вторжения.

Следует отметить, что к работе у границы привлекли Нацгвардию, полицию и ВСУ. Бондаренко отметил, что готовность Украины к вероятному нападению с июня улучшилась в разы.

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