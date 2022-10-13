Таким чином агресори намагаються штучно створити й підтримувати напругу в Україні. Детальніше про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у своєму інтерв'ю.

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Україна буде готова у разі нападу Білорусі

Командувач вважає, що навчання біля кордонів та розповіді про повну бойову готовність – це чергова демонстрація сили. На думку генерал-лейтенанта така показовість спровокована бажанням створити напругу серед цивільного населення.

Звісно, можливо, що білоруські війська нападуть на Україну. Сергій Наєв зазначає, що цього виключати не можна.

Рівень військових загроз вимірюється чисельністю, складом військ, а також їхнім бойовим потенціалом,

– додає генерал-лейтенант Наєв.

Кількість російсько-білоруських військовослужбовців справді створює ризик повторного наступу у Північній операційній зоні. Зокрема мовиться про місто Київ.

Українське командування та іноземні партнери регулярно оцінюють загрозу нападу. ЗСУ роблять все, щоб у такому разі бути на місці з необхідною кількістю військ і техніки.

Сергій Наєв переконує, що Україна повністю готова до нападу Білорусі. Проте зауважує, що це не обов'язково має статися зараз.

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Яка ситуація на кордоні з Білоруссю: актуальна інформація

Українські захисники активно укріплюють державний кордон на Півночі. Вони мінують шляхи, щоб у разі нападу захистити країну від агресорів.

Про це повідомляє заступник очільника МВС Ігор Бондаренко. Він також наголосив, що Україна не має допустити повторного вторгнення.

Варто зазначити, що до роботи біля кордону залучили Нацгвардію, поліцію та ЗСУ. Бондаренко зауважив, що готовність України до ймовірного нападу від червня покращилася в рази.

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