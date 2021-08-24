Белорусы поздравили Украину с Днем Независимости: эмоциональное видео
Источник:"Белорусский дом в Украине"
Украина празднует 30-летие Независимости. Поздравления звучат из разных уголков мира. Не забыли о празднике и белорусы – они записали видеопоздравление.
В съемках видео приняли участие участники организации "Белорусский дом в Украине". Их было несколько десятков.
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"Пример того, чего нам не хватает"
Стоит отметить, что белорусы не только поздравили украинцев на видео, но и показали кадры, которые означают очень много для государства. В частности, говорится о внесении национального флага Украины в Верховную Раду и голосовании за независимость.
"Белорусы поздравляют всех украинцев с Днем Независимости, с этим священным праздником. Слава Украине!", – сказал один из участников.
Украинцы показали пример того, чего нам сейчас очень не хватает. Я искренне рад за них,
– отметил еще один мужчина.
Поздравление белорусов с Днем Независимости Украины: смотрите видео
Стоит заметить, что белорусы были с бело-красно-белыми флагами, которые сейчас запрещены режимом Александра Лукашенко. Также люди держали плакат памяти Виталия Шишова – главы организации.Справка. Шишова нашли повешенным в киевском парке 3 августа. Друзья и родственники уверены, что его убили белорусские или российские спецслужбы.
30-летие Независимости Украины: главное
- В Киеве состоялся масштабный военный парад.
- Также украинцев поразили праздничным прохождением катеров и пролетом авиации.
- Над Крещатиком пролетел легендарный самолет Ан-225 "Мрия".
- 30-летие Независимости празднуют в разных городах. Запланированы масштабные праздничные мероприятия.
- Поздравления политиков и известных деятелей можно прочитать здесь