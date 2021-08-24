Белорусы поздравили Украину с Днем Независимости: эмоциональное видео

Украина празднует 30-летие Независимости. Поздравления звучат из разных уголков мира. Не забыли о празднике и белорусы – они записали видеопоздравление.

В съемках видео приняли участие участники организации "Белорусский дом в Украине". Их было несколько десятков.

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"Пример того, чего нам не хватает"

Стоит отметить, что белорусы не только поздравили украинцев на видео, но и показали кадры, которые означают очень много для государства. В частности, говорится о внесении национального флага Украины в Верховную Раду и голосовании за независимость.

"Белорусы поздравляют всех украинцев с Днем Независимости, с этим священным праздником. Слава Украине!", – сказал один из участников.

Украинцы показали пример того, чего нам сейчас очень не хватает. Я искренне рад за них,

– отметил еще один мужчина.

Поздравление белорусов с Днем Независимости Украины: смотрите видео

Стоит заметить, что белорусы были с бело-красно-белыми флагами, которые сейчас запрещены режимом Александра Лукашенко. Также люди держали плакат памяти Виталия Шишова – главы организации.

30-летие Независимости Украины: главное