У зйомках відео взяли участь учасники організації "Білоруський дім в Україні". Їх було кілька десятків.
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"Приклад того, чого нам не вистачає"
Варто зазначити, що білоруси не лише привітали українців на відео, але й показали кадри, які означають дуже багато для держави. Зокрема, мовиться про внесення національного прапора України у Верховну Раду та голосування за Незалежність.
"Білоруси вітають усіх українців з Днем Незалежності, з цим священним святом. Слава Україні!", – сказав один з учасників.
Українці показали приклад того, чого нам зараз дуже не вистачає. Я щиро радий за них,
– зазначив ще один чоловік.
Привітання білорусів з Днем Незалежності України: дивіться відео
Варто зауважити, що білоруси мали біло-червоно-білі прапори, які зараз заборонені режимом Олександра Лукашенка. Також люди тримали плакат пам'яті Віталія Шишова – голови організації.
30-річчя Незалежності України: головне
- У Києві відбувся масштабний військовий парад.
- Також українців вразили святковим проходженням катерів і прольотом авіації.
- Над Хрещатиком пролетів легендарний літак Ан-225 "Мрія".
- 30-річчя Незалежності святкують у різних містах. Заплановані масштабні святкові заходи.
- Привітання політиків та відомих діячів можна прочитати тут.