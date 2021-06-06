Белорусы и россияне до сих пор живут в СССР, – Овдиенко об "интервью" с Протасевичем

После так называемого интервью белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которое показали на гостелевидении, не осталось никаких сомнений, что его принудили к этому. Такие методы ничем не отличаются от Советского Союза.

Такое мнение высказал Артем Овдиенко в своем видеоблоге "Думки мої тихі". Он подчеркнул, что Россия и Беларусь продолжают жить по советским принципам.

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"Белорусы со своим Лукашенко, и россияне со своим Путиным – они до сих пор живут в Советском Союзе", – сказал журналист.

И объяснил, что речь идет не о том мире, где вкусный пломбир и "колбаса по 2,20", а в том СССР, где не может быть свободы слова и свободы мысли.

Где всех инакомыслящих записывают во враги народа и из которых КГБ пытками выбивает признание,

– добавил он.

Овдиенко отметил, что это Украине времена сталинских репрессий 1937 года – это давнее прошлое, но для белорусов и для россиян – это страшное настоящее. Ради этого и стоял Майдан, объяснил журналист:

чтобы не было диктатора на Банковой;

чтобы оппозиционных к диктатору политиков не убивали в центре Киева;

чтобы в подвалах СБУ не было пыток для оппозиционных журналистов.

"У нас был Майдан и этого всего у нас не случилось, но Майдана не было ни в Беларуси, ни в России – поэтому у них это все сейчас есть – и диктаторы, и застенки для несогласных и инакомыслящих", – подытожил Овдиенко.

Смотрите полностью видеоблог "Думки мої тихі" на 24 канале:

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