Белорусы уже наносят маркировку на свою технику, – мэр Житомира

В Генштабе ВСУ сообщают о высокой угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси. Мэр Житомира надеется, что Александр Лукашенко все же не решится на такой шаг.

Несмотря на это, есть много доказательств, что белорусскую армию готовят к наступлению. Об этом Сергей Сухомлин сказал в эфире 24 канала.

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"В последние дни они (белорусы – 24 канал) перерисовывают технику, наносят красные квадраты на нее", – сказал городской глава.

Есть надежда, что Лукашенко не решится

Он считает, что подходящий шаг для самопровозглашенного белорусского президента будет самоубийство. Поэтому есть надежда, что Лукашенко не решится.

"Я не очень верю в белорусские войска. Понимая их настроение, это будет точно не эффективная армия, если она перейдет границу с Украиной", – добавил Сухомлин.

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