Белорусы видят, что экономика начинает разваливаться, – представитель Тихановской

Сегодня большое количество белорусов живет в информационном поле России и под пропагандой Александра Лукашенко.

Для белорусов фактически эта война непонятна, ведь у них очень мало достоверной информации. Об этом 24 каналу рассказал глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Кавалевский.

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По его словам, для них Лукашенко – миротворец. А путинские войска в Украине – это те, кто освобождает от антироссийского давления и раздает гуманитарную помощь. В момент, когда украинские войска якобы стреляют по своим городам, убивают украинцев и обвиняют в этом россиян.

Поэтому многие белорусы не понимают того, что происходит сегодня в Украине. Это то, что нам нужно исправлять. Это то, что является большой проблемой, потому что у белорусов очень ограничен доступ к качественной и объективной информации,

– рассказал Валерий Кавалевский.

При этом он отметил, что поддержка Лукашенко никогда не выйдет за 30%. Это его основной электорат.

Кроме того, Валерий Кавалевский сообщил, что угрозы нестабильности в государстве помогают белорусским властям утверждать, что якобы именно они обеспечивают эту стабильность. Ведь экономика работает, а люди получают заработную плату.

В то же время белорусы, хоть и находятся под пропагандой, но видят, что экономика начинает разваливаться. Уже внутренний валовой продукт сократился на 9%,

– отметил Валерий Кавалевский.

Также он добавил, что десятки тысяч специалистов начали уезжать, меняются цены на недвижимость. Это такие объективные параметры, которые показывают отношение белорусов к ситуации в Украине.

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Из-за больших потерь в технике россиян вооружение им могут предоставить белорусы. Также не исключено, что территорию Беларуси у украинской границы государство-агрессор использует для своей военной базы. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Пока режим Лукашенко будет руководить Беларусью, будет существовать угроза наступления тамошней армии на Украину. Однако сейчас у них нет достаточных сил для войны. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Белорусская армия проводит разные мероприятия боевой подготовки. Также продолжаются учения с белорусскими подразделениями сил специальных операций. Именно к этим учениям привлекли инструкторов вооруженных сил России.

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