Белорусы видят, что экономика начинает разваливаться, – представитель Тихановской
Сегодня большое количество белорусов живет в информационном поле России и под пропагандой Александра Лукашенко.
Для белорусов фактически эта война непонятна, ведь у них очень мало достоверной информации. Об этом 24 каналу рассказал глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Кавалевский.
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По его словам, для них Лукашенко – миротворец. А путинские войска в Украине – это те, кто освобождает от антироссийского давления и раздает гуманитарную помощь. В момент, когда украинские войска якобы стреляют по своим городам, убивают украинцев и обвиняют в этом россиян.
Поэтому многие белорусы не понимают того, что происходит сегодня в Украине. Это то, что нам нужно исправлять. Это то, что является большой проблемой, потому что у белорусов очень ограничен доступ к качественной и объективной информации,
– рассказал Валерий Кавалевский.
При этом он отметил, что поддержка Лукашенко никогда не выйдет за 30%. Это его основной электорат.
Кроме того, Валерий Кавалевский сообщил, что угрозы нестабильности в государстве помогают белорусским властям утверждать, что якобы именно они обеспечивают эту стабильность. Ведь экономика работает, а люди получают заработную плату.
В то же время белорусы, хоть и находятся под пропагандой, но видят, что экономика начинает разваливаться. Уже внутренний валовой продукт сократился на 9%,
– отметил Валерий Кавалевский.
Также он добавил, что десятки тысяч специалистов начали уезжать, меняются цены на недвижимость. Это такие объективные параметры, которые показывают отношение белорусов к ситуации в Украине.
Последние новости из Беларуси
- Из-за больших потерь в технике россиян вооружение им могут предоставить белорусы. Также не исключено, что территорию Беларуси у украинской границы государство-агрессор использует для своей военной базы. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
- Пока режим Лукашенко будет руководить Беларусью, будет существовать угроза наступления тамошней армии на Украину. Однако сейчас у них нет достаточных сил для войны. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
- Белорусская армия проводит разные мероприятия боевой подготовки. Также продолжаются учения с белорусскими подразделениями сил специальных операций. Именно к этим учениям привлекли инструкторов вооруженных сил России.
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