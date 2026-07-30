Об этом сообщили на официальной странице Нацполиции.

Что известно об Алексее Белошицком?

До назначения Белошицкий занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

Алексей Белошицкий – один из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием. Он принимал непосредственное участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, формировании законодательной базы современной полиции, развитии системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, а также в совершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка,

– отметили в Нацполиции.

В условиях полномасштабной войны Белошицкий присоединился к созданию бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции, а также выполнял боевые задачи в ее составе.

Позже под его руководством бригада расширила свои возможности и сформировала подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов и аэроразведки.

Для вас это не новый офицер – большую часть своей жизни он посвятил службе в патрульной полиции. Поэтому на этом пути я пожелаю ему успехов, взвешенных решений и эффективной работы,

– отметил Максим Цуцкиридзе.

В свою очередь новоназначенный руководитель патрульной полиции поблагодарил за доверие.

"Для меня большая честь и в то же время большая ответственность быть вашим командиром. Впереди много вызовов, но я буду делать все, чтобы сохранить наши принципы, ценности и подходы, которые мы выстраивали на протяжении этих лет, и в то же время совершенствовать и развивать их", – обратился он к коллегам.

Напомним, что 30 июля также стало известно, что Зеленский провел масштабные кадровые изменения в СБУ.

Он назначил: