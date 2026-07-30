Об этом сообщили на официальной странице Нацполиции.
Что известно об Алексее Белошицком?
До назначения Белошицкий занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.
Алексей Белошицкий – один из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием. Он принимал непосредственное участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, формировании законодательной базы современной полиции, развитии системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, а также в совершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка,
– отметили в Нацполиции.
В условиях полномасштабной войны Белошицкий присоединился к созданию бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции, а также выполнял боевые задачи в ее составе.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Позже под его руководством бригада расширила свои возможности и сформировала подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов и аэроразведки.
Для вас это не новый офицер – большую часть своей жизни он посвятил службе в патрульной полиции. Поэтому на этом пути я пожелаю ему успехов, взвешенных решений и эффективной работы,
– отметил Максим Цуцкиридзе.
В свою очередь новоназначенный руководитель патрульной полиции поблагодарил за доверие.
"Для меня большая честь и в то же время большая ответственность быть вашим командиром. Впереди много вызовов, но я буду делать все, чтобы сохранить наши принципы, ценности и подходы, которые мы выстраивали на протяжении этих лет, и в то же время совершенствовать и развивать их", – обратился он к коллегам.
Напомним, что 30 июля также стало известно, что Зеленский провел масштабные кадровые изменения в СБУ.
Он назначил:
- Олега Шворака начальником Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области;
- Константина Семенюка начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области;
- Виталия Мригу начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области;
- Андрея Литвина начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области;
- Ярослава Пилипу начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области;
- Олега Красношапку начальником Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области;
- Алексея Голобородько – начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области;
- Александра Судика – начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области;
- Александра Приходьона – начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым;
- Елену Воронову – начальником Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины;
- Олега Федорова начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.