Про це повідомили на офіційній сторінці Нацполіції.

Що відомо про Олексія Білошицького?

До призначення Білошицький обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

Олексій Білошицький – один із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком. Він брав безпосередню участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, а також удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку,

– зазначили у Нацполіції.

В умовах повномасштабної війни Білошицький долучився до створення бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції, а також виконував бойові завдання у її складі.

Пізніше під його керівництвом бригада розширила свої спроможності та сформувала підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки.

Для вас це не новий офіцер – велику частину свого життя він присвятив службі в патрульній поліції. Тож на цьому шляху я побажаю йому успіхів, зважених рішень та ефективної роботи,

– зазначив Максим Цуцкірідзе.

Своєю чергою новоспечений очільник патрульної поліції подякував за довіру.

"Для мене велика честь і водночас велика відповідальність бути вашим командиром. Попереду багато викликів, але я робитиму все, щоб зберегти наші принципи, цінності та підходи, які ми будували упродовж цих років, і водночас удосконалювати та розвивати їх", – звернувся він до колег.

Нагадаємо, що 30 липня також стало відомо, що Зеленський провів масштабні кадрові зміни в СБУ.

Він призначив: