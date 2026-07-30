Про це повідомили на офіційній сторінці Нацполіції.
Що відомо про Олексія Білошицького?
До призначення Білошицький обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.
Олексій Білошицький – один із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком. Він брав безпосередню участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, а також удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку,
– зазначили у Нацполіції.
В умовах повномасштабної війни Білошицький долучився до створення бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції, а також виконував бойові завдання у її складі.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Пізніше під його керівництвом бригада розширила свої спроможності та сформувала підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки.
Для вас це не новий офіцер – велику частину свого життя він присвятив службі в патрульній поліції. Тож на цьому шляху я побажаю йому успіхів, зважених рішень та ефективної роботи,
– зазначив Максим Цуцкірідзе.
Своєю чергою новоспечений очільник патрульної поліції подякував за довіру.
"Для мене велика честь і водночас велика відповідальність бути вашим командиром. Попереду багато викликів, але я робитиму все, щоб зберегти наші принципи, цінності та підходи, які ми будували упродовж цих років, і водночас удосконалювати та розвивати їх", – звернувся він до колег.
Нагадаємо, що 30 липня також стало відомо, що Зеленський провів масштабні кадрові зміни в СБУ.
Він призначив:
- Олега Шворака начальником Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області;
- Костянтина Семенюка начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області;
- Віталія Мригу начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області;
- Андрія Литвина начальником Управління Служби безпеки України в Черкаській області;
- Ярослава Пилипу начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області;
- Олега Красношапку начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області;
- Олексія Голобородька начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;
- Олександра Судика начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області;
- Олександра Приходьона начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим;
- Олену Воронову начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України;
- Олега Федоріва начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.