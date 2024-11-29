29 ноября, в пятницу, глава минобороны России посетил КНДР. Его с почестями встретили в аэропорту Сунан, передает 24 Канал.

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Зачем Белоусов прилетел к Ким Чен Ыну

Как сообщают росСМИ, Белоусов планирует провести ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики.

Прокремлевские источники опубликовали видео торжественного прилета министра. На кадрах видно, что его вместе с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сначала провели по "красной дорожке" в сопровождении аплодисментов, а затем военные КНДР устроили целый парад.

Как в Северной Корее встретили Белоусова: смотрите видео

К слову, известно, что военные из Северной Кореи уже участвуют в боях против Сил обороны на Курщине под видом коренных народов Дальнего Востока. Кроме того, у Зеленского заявили о намерении Кремля увеличить количество вовлеченных в войну против Украины северокорейских солдат до 100 тысяч человек.