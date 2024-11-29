29 листопада, у п'ятницю, глава міноборони Росії навідався до КНДР. Його із почестями зустріли в аеропорту Сунан, передає 24 Канал.

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Навіщо Белоусов прилетів до Кім Чен Ина

Як повідомляють росЗМІ, Белоусов планує провести низку двосторонніх зустрічей із представниками військового та військово-політичного керівництва республіки.

Прокремлівська джерела опублікували відео урочистого прильоту міністра. На кадрах видно, що його разом із північнокорейським колегою Но Гван Чхолем спочатку провели "червоною доріжкою" у супроводі оплесків, а потім військові КНДР влаштували цілий парад.

Як у Північній Кореї зустріли Белоусова: дивіться відео

До слова, відомо, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у боях проти Сил оборони на Курщині під виглядом корінних народів Далекого Сходу. Крім того, у Зеленського заявили про намір Кремля збільшити кількість залучених у війну проти України північнокорейських солдатів до 100 тисяч осіб.