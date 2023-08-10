Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу, что 9 человек получили ранения в результате обстрела в Херсонском районе и в частности в Белозерке.

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Враг продолжает тактику террора

Из пострадавших 5 человек нуждаются в госпитализации. Они находятся в больнице, работают врачи, чтобы спасти им жизнь. Пока их состояние стабильное, а прогнозы – положительные.

Враг продолжает тактику террора, когда обстреливает не военные объекты. Он считает, что гуманитарный центр, больницы или детские сады – это военная законная цель. Это сознательная тактика террора, недопустимая ни для одной цивилизованной страны,

– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

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Кроме того, в результате обстрелов россиян 6 населенных пунктов в Херсонской области остались без света. Работы по возобновлению энергоснабжения продолжаются.

"В ближайшее время насколько это возможно все будет восстановлено. Но сейчас работники энергетических компаний выполняют свою профессиональную деятельность в очень сложных условиях безопасности, да еще и имея ограниченные ресурсы", – отметил Юрий Соболевский.

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