В Белозерке из-за обстрела кассетными снарядами разрушены 10 домов, погибли 3 человека

Российские войска снова и снова нарушают все правила ведения войны и обстреливают украинские города кассетными снарядами. Под обстрел попал небольшой поселок Белозерка Херсонской области.

Такую информацию сообщили в ежедневной сводке оперативного командования "Юг". Вражеская армия еще раз доказывает миру, что не умеет придерживаться никаких правил и договоренностей. Еще в 2008 году в Дублине на международной конференции более 100 стран подписали соглашение о запрещении использования кассетных бомб. Согласно ему страны, которые имели их в своем арсенале, должны были в течение 8 лет уничтожить все запасы.

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Даже несмотря на тот факт, что Херсонская область уже оккупирована россиянами, они продолжают избивать из авиации и убивать мирное население региона. Кассетные бомбы начиняют мелкими осколками, авиаминами, минами разного назначения. Их используют для поражения живой силы, но в случае россиян их используют для убийства гражданских в Украине.

Российские войска снова бросили кассетный снаряд на поселок Белозерка в Херсонской области. В результате сокрушительного удара разрушены 10 домов. Более того, от смертоностой бомбы погибли 3 человека, а также есть многочисленные ранения.

В оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что обстоятельства происшествия уточняются.

Применение российской армией запрещенных кассетных бомб на войне в Украине: последние новости

22 мая в 21:44 Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе . Оккупанты обстреляли регион кассетными бомбами.

Накануне, 21 мая, около полуночи Сенкевич также сообщил об авиаударах россиян кассетными снарядами . Он призвал людей не пренебрегать воздушной тревогой и помнить о правилах безопасности во время нее.

Российские военные накрыли своим огнем почти все населенные пункты Дергачевской общины 22 мая. По словам главы ОТГ Вячеслава Задоренко, россияне используют кассетные снаряды в Харьковской области.

15 мая один из защитников на "Азовстали" рассказал, что оккупанты всю предыдущую ночь штурмовали завод, применяя все виды боеприпасов. Среди них были и фосфорные бомбы. Военнослужащий подчеркнул, что это не первый раз оккупанты используют термические бомбы по "Азовстали".

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