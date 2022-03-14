В Белозерке люди без оружия выступили против оккупантов: враги открыли огонь

Местное население по всей Украине сопротивляется российским оккупантам. Невероятно храбрые украинцы готовы без оружия останавливать врага.

Жители Белозерки не захотели пропускать российских оккупантов. Безоружные люди перекрыли дорогу, чтобы не дать оккупантам проехать дальше.

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Сопротивление оккупантам

Жители Белозерки заявили оккупантам, что здесь им не рады, и попросили убираться. Сначала вражеские солдаты пытались запугать словами, а затем открыли огонь. Храбрых украинцев это не испугало: за свою родную землю они готовы стоять до конца.

Видео сопротивления жителей Белозерки оккупантам

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