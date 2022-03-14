Жителі Білозерки не захотіли пропускати російських окупантів. Беззбройні люди перекрили дорогу, щоб не дати окупантам проїхати далі.

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Опір окупантам

Мешканці Білозерки заявили окупантам, що тут їм не раді, та попросили забиратися геть. Спочатку ворожі солдати намагалися залякати словами, а потім відкрили вогонь. Хоробрих українців це не злякало: за свою рідну землю вони готові стояти до кінця.

Відео спротиву мешканців Білозерки окупантам

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