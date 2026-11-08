"Окружение, которого нет": в бригаде "Рубеж" опровергли ложь России под Покровском

Российские оккупанты заявляют о якобы осаде города Белозерское на Покровском направлении. Украинские военные опровергли заявления противника.

Как сообщила в своем телеграм-канале оперативная бригада НГУ "Рубеж", информация, распространяемая захватчиками, не соответствует действительности.

Почему враг лжет о Белозерском?

Подобными вбросами противник лишь пытается создать видимость быстрого продвижения и отчитаться перед высшим командованием о хоть каких-то результатах. На самом же деле украинские воины держат оборону и не дают врагу воплотить эти планы в реальность.

В то же время защитники отметили, что в преддверии зимы ожидается усиление штурмовых действий врага на этом направлении.

Российское командование, вероятно, попытается активизировать наступление, чтобы достичь поставленных целей до конца года, однако никаких оснований говорить об успешной реализации этих планов пока нет.

Ранее аналитики сообщали, что российские войска совершили масштабный " механизированный штурм на Покровском направлении", используя мотоциклы и другую технику. Оккупанты пытались продвинуться на рассвете в условиях плохой видимости. Однако украинские защитники отбили атаку, уничтожив 43 российских военных и ранив еще 12.