Чтобы не блуждать лесными тропами: где растут белые грибы и как их искать

Сезон белых грибов начинается в июне и продолжается до октября. Искать их стоит под дубами, буками, грабами, березами, орешниками, соснами и елями.

Издание Vikna отмечает, что боровики, как еще называют белые грибы, растут на влажных почвах. Поэтому грибы советуют искать у рек, источников, ручьев и на влажных частях лесов.

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Однако белые грибы не растут в очень темных местах, ведь они любят освещенные солнцем участки. Также они часто прячутся под мхом и опавшими листьями.

Где лучше искать белые грибы

Возле Львова грибными считают село Дубина, село Лихобора, поселок городского типа Славское Стрыйского района, а также Сходница Дрогобычского района.

В Карпатах грибными считаются:

Кривопольский перевал;

Царевка;

Орив;

Орявчик;

Тухля;

Гребенное;

Полонина Дуконя возле Шибеного;

Микулинцы;

Ильковцы;

Счастливое;

Крытое.

На Киевщине белые грибы собирают возле Дымера, Сухолучье, Вышгорода, Броваров, Бородянки, Макарова. Однако людей предупреждают, что после деоккупации ходить в эти леса очень опасно из-за вероятности подрыва на взрывоопасных предметах. Поэтому грибникам не советуют отправляться в леса Киевской области.

На Волыни грибными являются Полапы, Розничи, Буцинская горка. В Винницком районе Медвидка и Немирова.