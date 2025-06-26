Россия начала запускать "белые "Шахеды" с ИИ и радиоуправлением: в чем их особенность

Российские войска начали применять новые модификации "Шахедов". В частности обнаружены дроны, которые оснащены камерами, модулями радиоуправления и искусственным интеллектом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press и сообщение эксперта по военной связи Сергея "Флеша" Бескрестнова.

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Что известно о "белых "Шахедах"

Бескрестнов сообщил в комментарии изданию, что российские войска получили на вооружение "белые Шахеды". Они имеют платформы с искусственным интеллектом, камеры и радиосвязь. В то же время, по его словам, такая электроника является чрезвычайно дорогой, что ограничивает ее массовое использование.

По мнению Бескрестнова, эти модернизированные БпЛА, вероятно, исключительно для целенаправленных атак – в том числе на движущиеся цели, или на критическую инфраструктуру, башни линий электропередач и тому подобное.

В свою очередь, Дэвид Олбрайт из вашингтонского Института науки и международной безопасности отметил, что предыдущие версии "Шахедов" не имели способности менять траекторию после запуска или поражать движущиеся цели. Они просто кружили в воздухе в поисках цели, что позволяло относительно легко их сбивать.

Однако появление радиосвязи на новых моделях позволяет операторам управлять дроном в реальном времени, менять маршрут, выбирать цель. Потенциально оператор даже сможет управлять большим количеством дронов одновременно.

Многоантенные модули позволят беспилотнику быть устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. В обломках сбитых БпЛА обнаружили модули с 8 и 12 антеннами, изготовленные в Китае. А блок помех, который извлекли из обломков одного из “белых Шахедов”, указывает, что его изготовил Иран.

В чем главная проблема "Шахедов" на радиоуправлении

Бескрестнов подтвердил, что российская армия уже применяет беспилотники “Шахед” с системой радиоуправления. В то же время, по его оценке, речь идет не об иранских моделях, а о российской модификации: беспилотник имеет другой цвет, который характерен именно для продукции "Алабуги".

Очень давно наша разведка доносила, что противник хочет часть "Шахедов" оснастить камерой и радиоуправлением. Задача была, вероятно, атаковать приграничные районы с высокой точностью, особенно цели, которые могут двигаться. Но по какой-то причине реализации идеи мы не увидели,

– рассказал он.

Бескрестнов считает, что полноценного серийного производства как “белых”, так и “черных” "Шахедов" с модулями ИИ не стоит ожидать. Все из-за того, что комплектующие на эти дроны достаточно дорогие.

"А вот серийный выпуск российского изделия "Герань" с примитивным и дешевым радиоуправлением вполне возможен", – предположил эксперт.

Бескрестнов заметил, что для превращения беспилотника в радиоуправляемый, россиянам нужно будет добавить к БпЛА один модуль, цена которого в Китае стартует от 7 тысяч долларов.

Эксперт также отметил, что дрон, который управляемый по радиоканалу, уязвим к средствам РЭБ.

Напомним, что в ночь на 26 июня Россия выпустила по Украине более 40 БпЛА различных типов. Силами ПВО было обезврежено 24 вражеских дрона.